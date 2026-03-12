A Napoli, una schedina giocata in corso Vittorio Emanuele ha centrato il “5” al SuperEnalotto, portando a un vincitore circa 46mila euro. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i passanti e gli avventori dei negozi nelle vicinanze. La vincita è stata confermata e il centro della città si è riempito di curiosi che si sono fermati ad osservare.

Il centro di Napoli è scosso da un’onda di entusiasmo dopo che una schedina giocata in corso Vittorio Emanuele ha centrato il “5” al SuperEnalotto. La vincita, pari a 46.717,60 euro, è stata convalidata presso la Tabaccheria Mercogliano, situata al numero 727 dello stesso corso. L’evento si è verificato nel concorso tenutosi martedì 10 marzo, generando festeggiamenti immediati tra i residenti della zona. Mentre la città celebra questo successo finanziario, l’attenzione si sposta già sulla prossima estrazione prevista per giovedì 12 marzo. Il punto vendita e la concreta realizzazione del sogno. Nel cuore pulsante di Napoli, precisamente in corso Vittorio Emanuele, si è consumata una delle più grandi fortune recenti legate ai giochi a sorte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: 5 al SuperEnalotto, 46mila euro vinti in corso

