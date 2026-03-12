Un uomo di circa 30 anni, senza maglietta e con le mani insanguinate, ha cercato di impedire il passaggio a una ragazza nel Parco Comola Ricci a Napoli. La scena si è svolta in pieno giorno, con il 30enne che si è avvicinato alla giovane donna in modo improvviso, creando scompiglio nell’area verde della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Un uomo di circa trent’anni, privo di indumenti superiori e con le mani coperte di sangue, ha tentato di bloccare il passaggio di una giovane donna nel Parco Comola Ricci a Napoli. L’intervento tempestivo di sette agenti della Polizia Municipale di Chiaia ha impedito che l’incidente si trasformasse in una tragedia irreversibile per la vittima. L’episodio si è svolto nella serata del 11 marzo 2026, quando l’individuo, già notato mentre vagava in stato di alterazione, ha incrociato la strada alla ragazza che stava parlando al telefono. La reazione dell’uomo è stata violenta: urla, calci e pugni hanno caratterizzato lo scontro, costringendo i vigili ad agire con fermezza per contenere la furia dell’aggressore e portarlo all’Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: 30enne nudo e insanguinato aggredisce ragazza, i

