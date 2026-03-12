Napoli | 20 milioni di turisti ma è lusso per pochi?

A Napoli, quest'anno sono stati registrati circa 20 milioni di turisti, mentre la 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo si è aperta questa mattina a Fuorigrotta, confermando i dati record del 2025 e presentando proiezioni per il 2024. L'evento ha attirato operatori e professionisti del settore, evidenziando l'interesse crescente verso il settore turistico della città.

La 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo si è aperta stamane a Fuorigrotta, confermando i dati record del 2025 e delineando scenari ambiziosi per il prossimo anno. Mentre Napoli viene celebrata come capitale turistica internazionale, emergono interrogativi sulla reale distribuzione dei benefici economici tra la popolazione locale. I numeri parlano chiaro: nel solo capoluogo partenopeo sono stati registrati oltre 20 milioni di visitatori, un incremento del 45% rispetto all'anno precedente secondo l'Osservatorio Turistico Urbano guidato da Valentina Della Corte. Questa crescita massiccia ha favorito una destagionalizzazione dei flussi e una maggiore dispersione geografica grazie a politiche di programmazione mirate.