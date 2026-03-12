Napoli | 18enne con taglierini arrestato dopo rapina e fuga

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver rapinato una donna e tentato di fuggire. La scena si è svolta in Corso Umberto I, dove il giovane ha strappato lo smartphone a una passante. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospettato, che è stato portato in centrale. La vittima ha subito la rapina senza ferite gravi.

La tensione è esplosa nel cuore pulsante di Napoli, dove una giovane donna ha il proprio smartphone strappato dalle mani mentre camminava per Corso Umberto I. L'intervento tempestivo dei Falchi della Squadra Mobile ha portato all'arresto immediato di un 18enne tunisino, fermato a Porta Nolana dopo una colluttazione in cui il prevenuto ha tentato la fuga verso via Marvasi. Il momento è critico: la vittima era in lacrime e visibilmente agitata quando gli agenti hanno notato lo stato di sofferenza. Il giovane arrestato non è solo irregolare sul territorio nazionale, ma possiede precedenti di polizia specifici e si trovava in possesso di due taglierini al momento del fermo.