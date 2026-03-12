Il Milan sta valutando l'aggiunta di un nuovo attaccante per la prossima stagione e tra i nomi circolati ci sono quelli di Kean e Leao. La società sta analizzando diverse opzioni per rinforzare l'attacco e migliorare la rosa. La possibile collaborazione tra i due giocatori ha attirato l'attenzione dei tifosi, mentre si aspettano sviluppi ufficiali nel mercato estivo.

Ogni volta che si vedono sul campo c'è sempre qualche telecamera curiosa che li riprende mentre parlottano fitto, solitamente in modo da non farsi leggere il labiale. E ogni volta, un po' tutti pensano: si stanno dando appuntamento per quando vestiranno la stessa maglia, si stanno dicendo che forse l'anno successivo sarà quello buono. In realtà Rafa Leao e Moise Kean non hanno bisogno di trovarsi allo stadio per raccontarsi il reciproco desiderio di condividere lo spogliatoio. Sono molto più che colleghi di ruolo: sono proprio amici, accomunati dall'amore per il pallone che va di pari passo con quello per la musica e la moda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musica, moda e... calcio: Kean e Leao insieme al Milan? La coppia che "farebbe paura"

