Un carro armato Sherman, simbolo degli alleati durante la Seconda guerra mondiale, ritorna a Montemurlo dopo 82 anni. Il mezzo, che attraversò le colline di questa zona durante il conflitto, sarà esposto nel Museo Linea Gotica. La presenza del carro armato mira a far conoscere un episodio importante della Liberazione locale e a preservare la memoria di quegli eventi.

Un carro armato Sherman torna a Montemurlo dopo 82 anni. Il mezzo simbolo degli alleati che attraversò queste colline durante la Seconda guerra mondiale torna per raccontare una pagina decisiva della Liberazione del territorio. Domenica 29 marzo, alle 11, il Museo Storico della Linea Gotica di Montemurlo inaugurerà ufficialmente il rinnovato percorso museale. Il nuovo allestimento, frutto di un importante lavoro di aggiornamento e valorizzazione, offre oggi una formula più interattiva e coinvolgente, pensata per rendere l’esperienza dei visitatori più immersiva e avvicinarli in modo diretto alla storia locale. Il Museo continua così il suo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo Linea Gotica. Carro armato Sherman torna a Montemurlo

