Muore bimbo di tre anni è mistero

Un bimbo di tre anni è morto questa notte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ambulanza dal 118 da Castellaneta. Stando a quanto si è appreso, il piccolo ha accusato un malore nel cuore della notte. Per questo è stato richiesto l'intervento dei sanitari. Sul posto è piombata un'ambulanza del 118 che lo ha condotto d'urgenza al nosocomio del capoluogo jonico, dove è giunto in condizioni critiche. I medici hanno fatto di tutto per salvare il piccolo che purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo nell'ospedale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

