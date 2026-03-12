Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione bipartisan per la piattaforma Cude, proposta da Davide Casati. La decisione è stata presa durante la seduta di oggi, con il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti. La mozione riguarda l’adozione di specifiche misure a favore della piattaforma e coinvolge le istituzioni regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Davide Casati (in foto), consigliere regionale del Pd e capodelegazione nella Commissione Sostenibilità sociale del Pirellone, che chiede alla Regione Lombardia di sensibilizzare e sollecitare le amministrazioni comunali ad aderire al Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE in breve), vale a dire: la piattaforma nazionale, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e deI Trasporti, che consente il riconoscimento automatico e la tracciabilità del contrassegno rilasciato in quanto persone con disabilità, senza dover ogni volta far validare il proprio permesso di circolazione nelle Zone a traffico limitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mozione bipartisan per la piattaforma Cude

Articoli correlati

Disabili, per i permessi auto cambia tutto: la nuova piattaforma e il CudeIntrodotto nel 2012, il Contrassegno unico disabili europeo (Cude) dovrebbe consentire ai disabili di muoversi in tutta Italia e nei Paesi dell'UE...

Fossacesia aderisce alla piattaforma unica nazionale Cude: meno burocrazia e più diritti per la mobilità delle persone con disabilitàFossacesia, con una delibera della giunta comunale, aderisce alla Piattaforma unica nazionale Cude (Contrassegno unificato disabili europeo),...

Tutti gli aggiornamenti su Mozione bipartisan

Temi più discussi: Mozione bipartisan per la piattaforma Cude; Diabete e obesità, maxi piano della Lombardia. Quasi uno su tre in sovrappeso; Guardia medica in Val di Bisenzio, mozione bipartisan del Consiglio comunale di Vernio; Il Consiglio regionale approva la mozione per contrastare diabete e obesità.

Consiglio Lombardia, via libera a mozione bipartisan obesità e diabeteL’Aula ha approvato all’unanimità un documento che investe in prevenzione, educazione alimentare e attività fisica per ridurre l’incidenza delle malattie croniche Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio ... expartibus.it

Il Consiglio regionale approva la mozione per contrastare diabete e obesitàL'Aula ha dato il via libera all'unanimità a un documento che punta su educazione alimentare, screening precoci e integrazione dei dati sanitari ... varesenews.it

Obesità e diabete in Lombardia: il Consiglio regionale approva mozione bipartisan su prevenzione e sanità territoriale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

#obesità e #diabete, via libera del @ConsLomb a #mozione bipartisan: l’Aula ha approvato un documento che investe in #prevenzione, #educazionealimentare e #attivitàfisica per ridurre l’incidenza delle #malattiecroniche. Leggi su #LombardiaQuotidiano x.com