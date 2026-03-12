Motta in concerto a Castel Raniero per Romagna in Fiore a dieci anni dall' album d' esordio

Sabato 9 maggio si terrà a Faenza, città nota per le sue ceramiche, un concerto di Motta nell’ambito di “Romagna in Fiore”, la rassegna musicale creata da Ravenna Festival nel 2024. L’evento celebra i dieci anni dall’uscita del suo album d’esordio e si svolge nella cornice della manifestazione dedicata ai territori più colpiti dall’alluvione dell’anno precedente.

Sabato 9 maggio, “Romagna in fiore”, la rassegna musicale creata da Ravenna Festival nel 2024 per i territori più duramente colpiti dall’alluvione dell’anno precedente, torna a Faenza, celebre capitale delle ceramiche. L'appuntamento è presso Castel Raniero, dove fra il 1926 e il 1932 fu creata una colonia elioterapica e che oggi è “casa” dell’ormai storico festival folk La Musica nelle Aie. Protagonista in scena, Motta, uno dei cantautori chiave della generazione millennial e una delle voci più riconoscibili della nuova canzone d’autore italiana sin da quando, dieci anni fa, ha pubblicato l’album “La fine dei vent’anni”, perfetto esordio solista che già sapeva calibrare anima rock, scrittura introspettiva e melodia pop (non a caso ottenne la Targa Tenco come miglior opera prima). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

