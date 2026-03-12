Motorola cambia le regole | metà dei foldable venduti negli USA sono Raz

In America, Motorola ha conquistato metà del mercato dei telefoni pieghevoli con il suo modello Raz, sfidando la supremazia di Samsung. Per anni, i dispositivi pieghevoli sono stati associati principalmente alla serie Galaxy Z del colosso sudcoreano, grazie a campagne pubblicitarie massicce e continui lanci. Ora, però, Motorola si posiziona come un concorrente rilevante nel settore.

Per anni, i telefoni pieghevoli sono stati sinonimo di Samsung. La massiccia presenza pubblicitaria e i continui lanci della serie Galaxy Z avevano consolidato l’idea di un dominio incontrastato. Tuttavia, i dati più recenti di International Data Corporation (IDC) raccontano una storia diversa: negli Stati Uniti, Motorola ha conquistato il 50% del mercato foldable. Il vicepresidente dei dispositivi IDC, Francisco Jeronimo, ha evidenziato come Motorola stia guidando il segmento pieghevoli negli Stati Uniti, nonostante a livello globale il brand raggiunga solo una quota del 14%. La strategia vincente non è stata quella di stupire con design futuristici, ma di rispondere alle esigenze reali degli utenti, proponendo dispositivi accessibili e versatili. 🔗 Leggi su Billipop.com

