Mostra mercato del tartufo marzuolo a Volterra

A Volterra si terrà dal 4 al 6 aprile la tredicesima mostra mercato del tartufo marzuolo, un evento che segna l'inizio della primavera gastronomica in Toscana. Durante il fine settimana, saranno presenti espositori che offriranno prodotti legati al tartufo, e l’evento attirerà appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo numerose attività legate alla tradizione locale.

Sabato 4 aprile, ore 15:00‘I paesaggi del cibo del colle di Volterra’Passeggiata aperta a tutti lungo le valli settentrionali del Colle di Volterra allo scoperta di antichi mulini, piante alimentari spontanee, castagnete da frutto e paesaggi agrari storici. Ritrovo, partenza e arrivo Piazza dei Priori, lunghezza 4,5 km circa. Info e prenotazione: Ufficio Turistico Volterra, Tel. 0588.87257 Sabato 4 aprile, dalle ore 18 alle ore 21LudobiciclettaAnimazione, giochi e spettacoli per bambini presso il Parco Pubblico Il Bastione(Info 377.7095032) Domenica 5 e lunedì 6 aprile, ore 10A caccia di tartufoSimulazione di raccolta del Tartufo a cura dell’Associazione Tartufai dell’Alta Valdicecina presso il Parco Pubblico Enrico Fiumi (con ritrovo in Piazza dei Priori). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

