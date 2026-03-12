Mostra della razza romagnola ecco i campioni della Fiera di San Gregorio

Durante la Fiera di San Gregorio a Morciano di Romagna, al parco urbano del Conca, si sono svolti gli eventi dedicati alla razza romagnola, con la presentazione dei campioni provenienti dal Foro Boario. La manifestazione ha visto protagonisti gli allevatori e i bovini in esposizione, attirando visitatori e appassionati dell’area. La mostra si è inserita tra le iniziative dell’Antica Fiera di San Gregorio.

Al parco urbano del Conca, nell’ambito dell’Antica Fiera di San Gregorio di Morciano di Romagna, sono andati in scena gli appuntamenti del Foro Boario. Riflettori puntati sulla mostra interprovinciale dei bovini di razza romagnola, che ha incoronato i suoi re e le sue regine. Quinta di Giuseppe Drudi è stata proclamata campionessa junior, mentre Rocco dell’azienda agricola Dini ha vinto il premio di campione junior. I titoli di campionessa senior e campione senior sono andati rispettivamente a Natasha di Giuseppe Drudi e a Minaco di Amos Torriani. A consegnare i riconoscimenti sono stati il commissario straordinario di Morciano di Romagna, Giuseppe Mario Puzzo, il presidente dell'Unione Valconca Gian Marco Casadei e il presidente Araer Emilia-Romagna Luca Cotti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

