Mostra Cellole | prorogata al 24 marzo 2026

La mostra ContemporaneaMENTE a Cellole estende la sua presenza fino al 24 marzo 2026, superando la scadenza originaria grazie alla risposta del pubblico. L'iniziativa, partita il 7 febbraio scorso nel cuore del Sannio, si conferma un successo di partecipazione che ha convinto gli organizzatori a prolungare l'esperienza. La direttrice artistica Claudia Grasso ha guidato questo progetto come invito collettivo alla creazione, trasformando lo spazio espositivo in un luogo di incontro tra generazioni e culture diverse. L'estensione della data di chiusura non è solo una decisione logistica, ma riflette l'impatto reale dell'evento sulla comunità locale.