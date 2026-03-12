Mosè con le corna? L’incredibile errore che ha ingannato il mondo per 1000 anni | non è come sembra

Per secoli, molte rappresentazioni di Mosè lo mostrano con due corna sulla testa, un’immagine che ha confuso storici e artisti. Questa interpretazione deriva da un’errata traduzione di un passo della Bibbia, dove si parla di un volto che splendeva di luce divina. Nonostante l’origine della rappresentazione sia nota, l’immagine con le corna si è diffusa ampiamente nel corso dei secoli.

Mosè scende dal Monte Sinai con il volto che irradia luce divina, eppure nelle statue, nei dipinti e nelle miniature medievali compare spesso con due corna in testa. Non è un capriccio degli artisti, né un riferimento al diavolo: tutto nasce da un errore di traduzione risalente al IV secolo, destinato a condizionare l’arte occidentale per oltre mille anni. Per capire il perché di questa curiosa iconografia, bisogna fare un passo indietro e osservare come funziona la scrittura ebraica. Nell’alfabeto ebraico, come in altre lingue semitiche, le vocali non sono necessariamente scritte. Le parole si costruiscono a partire da radici consonantiche, e spetta al lettore intuire le vocali giuste in base al contesto e alla propria familiarità con la lingua. 🔗 Leggi su Cultweb.it

