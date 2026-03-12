Mosca condannati all’ergastolo gli autori dell’attentato al Crocus City Hall

A Mosca, cinque persone sono state condannate all’ergastolo per l’attentato al Crocus City Hall avvenuto nel 2024. L’attacco ha causato numerosi feriti e ha coinvolto un’organizzazione terroristica. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi, nel quale sono stati raccolti elementi che collegano gli imputati all’attacco.

La strage del Crocus City Hall avvenuta a Mosca nel 2024 ha riportato alla luce uno scenario di terrorismo su larga scala che non si verificava da anni in Russia. Il 12 marzo 2026 un tribunale militare di Mosca ha condannato all’ergastolo 15 persone accusate dell’attentato. I colpevoli dell’attentato a Mosca sono stati ufficialmente condannati. Il tribunale militare ha condannato 15 persone coinvolte nell’attentato al Crocus City Hall avvenuto nel 2024 che ha portato alla morte di 174 persone e al ferimento di oltre 600. Nell’attacco armato sono stati individuati quattro uomini giudicati colpevoli per essere gli autori attivi dell’attacco terroristico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mosca, condannati all’ergastolo gli autori dell’attentato al Crocus City Hall Articoli correlati Quindici uomini condannati all’ergastolo in Russia per l’attentato al Crocus City HallLa procura aveva incriminato diciannove persone per l’attentato al Crocus City Hall, avvenuto il 22 marzo 2024. Strage Crocus: 4 condannati all’ergastolo per 149 mortiUna corte militare di Mosca ha emesso una sentenza definitiva che condanna all’ergastolo quattro uomini responsabili della strage del marzo 2024... Approfondimenti e contenuti su Crocus City Hall Temi più discussi: Guerra Iran, Tajani: Oltre 20mila rimpatri da inizio crisi. Hormuz minaccia economia; Unità 8200, chi c’è dietro le operazioni più sofisticate di Israele; Guerra Iran, traffico marittimo in tilt: quante navi sono ferme nello Stretto di Hormuz?; Guerra in Iran, altri duecento italiani rientrati da Dubai. A Mosca 15 ergastoli per l'attacco alla Crocus City HallMilano, 12 mar. (askanews) - In Russia 15 persone sono state condannate all'ergastolo per la strage alla sala concerti Crocus City Hall a Mosca del marzo 2024: ci furono 150 vittime, l'attacco terrori ... quotidiano.net Attentato al Crocus City Hall di Mosca, gli imputati condannati all'ergastoloArriva la sentenza per uno degli attentati più sanguinosi della Russia degli ultimi decenni. Una corte militare di Mosca ha condannato all’ergastolo i quattro uomini ritenuti gli esecutori materiali d ... tg24.sky.it In Russia 15 persone sono state condannate all'ergastolo per la strage alla sala concerti #CrocusCityHall a #Mosca del marzo 2024: ci furono 150 vittime, l'attacco terroristico più sanguinoso in oltre due decenni nel Paese, rivendicato dallo Stato Islamico - #R - facebook.com facebook Un tribunale russo ha condannato 15 persone all’ergastolo per la strage del 2024 al Crocus City Hall di Mosca x.com