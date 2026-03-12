Mosaicon rilancia | Spazi raddoppiati a Cascina Invernizzi

Il calzaturificio Mosaicon, di proprietà di Massimiliano Sandri, ha presentato al Comune un progetto per raddoppiare gli spazi di corso Novara a Cascina Invernizzi e aumentare l’organico con nuove assunzioni. L’azienda ha comunicato questa intenzione attraverso una nota ufficiale, definendo il piano di espansione e le nuove assunzioni come parte di un rilancio delle attività.

Raddoppiare gli spazi di corso Novara e aumentare l’organico con nuove assunzioni. È il progetto che il calzaturificio Mosaicon, titolare Massimiliano Sandri, ha presentato al Comune. Un segnale importantissimo per la città, in controtendenza con quella che è stata la storia dell’ex capitale italiana della scarpa. "Abbiamo necessità di maggiori spazi per la produzione – spiega Sandri – e di creare un’area che rappresenti l’immagine dell’azienda, un fattore essenziale quando si tratta con marchi esteri". Il progetto, messo a punto da uno studio milanese, sarà oggetto di una variante del Pgt visto che l’area individuata, Cascina Invernizzi, è a destinazione agricola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mosaicon rilancia: "Spazi raddoppiati a Cascina Invernizzi" Articoli correlati “BE COMICS! BE GAMES! 2026”, spazi raddoppiati e un nuovo padiglione gamingBe Comics! Be Games!, il festival di riferimento del Nord-Est Italia per la cultura pop contemporanea, prodotto e organizzato da Fandango Club... Leggi anche: Fiere: Pescare Show a Rimini, 160 espositori e spazi raddoppiati