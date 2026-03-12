Morto dopo una caduta dal terrazzo non fu incidente Adriano Gneo sfuggiva al suo aguzzino | risolto il giallo

È stato chiarito il caso della morte di Adriano Gneo, un uomo di 48 anni trovato senza vita il 2 luglio 2025 sotto il suo terrazzo in via Pietro Cardella, a Grotte Celoni, periferia est di Roma. La sua morte, inizialmente considerata un incidente dopo una caduta, si è rivelata diversa. Ora si sa che non si trattò di un incidente, ma di un episodio collegato a una fuga da un aggressore.

Il 48enne venne trovato privo di vita lo scorso mese di luglio. Alla base dell'aggressione un debito di gioco di 80mila euro È stato risolto il giallo della morte di Adriano Gneo, il 48enne trovato senza vita nel tardo pomeriggio del 2 luglio 2025 sotto la sua abitazione di via Pietro Cardella, nel quartiere di Grotte Celoni, alla periferia est di Roma. Per quella caduta nel vuoto che inizialmente era apparsa come un incidente, gli investigatori del distretto di polizia del Casilino hanno arrestato Pierpaolo Russo, di 62 anni, ora agli arresti domiciliari. Alla base della morte dell'uomo, un debito di circa 80mila euro, che era stato contratto dalla vittima, dedita al gioco, con l’impegno a una restituzione che, tuttavia, avrebbe trovato una conferma solo parziale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

