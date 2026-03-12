Morto dopo il volo da casa Non può essere scivolato

Un ragazzo è morto dopo un volo da casa a Prato. Secondo le prime indiscrezioni, le lesioni sul suo corpo non sarebbero compatibili con una semplice caduta dall’alto. La polizia sta indagando sulla vicenda, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause della tragedia. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.

Prato, 12 marzo 2026 – “Non può essere scivolato, il ragazzo aveva lesioni sul corpo che non erano compatibili con una caduta dall’alto”. La famiglia di Hu Lipeng, il giovane di origine cinese di 19 anni trovato morto in strada nell’agosto 2024 in via delle Badie a Grignano, si è opposta, tramite l’avvocato Tiziano Veltri, alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura. Secondo gli investigatori il ragazzo sarebbe scivolato da solo dall’appartamento all’ultimo piano dove si trovava con un amico: non ci sarebbero evidenze del fatto che il giovane sia stato spinto o che possa trattarsi di un omicidio. Il corpo del ragazzo fu segnalato in strada da alcuni passanti: era domenica 11 agosto poco dopo le 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

