Morte tiktoker Luigi Nativi aperto fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sequestrati telefoni dell' influencer

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un tiktoker di 18 anni originario di Maddalena. Sono stati sequestrati i telefoni dell'influencer, mentre le autorità stanno indagando sulle eventuali responsabilità legate alla vicenda. Si attende l'andamento delle indagini per ulteriori sviluppi.

La Procura di Tempio Pausania (SS) ha aperto un'inchiesta sulla morte del diciottenne maddalenino, che si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione il 9 marzo scorso Un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio è stato aperto dalla Procura di Tempio Pausania al fine di chiarire le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

