Morta nell’incidente in moto Patteggiano i due coinvolti

Due persone coinvolte in un incidente in moto hanno raggiunto un accordo di patteggiamento. L’incidente si è verificato perché il conducente dell’auto non aveva rispettato la precedenza, mentre il motociclista viaggiava a una velocità troppo elevata per frenare in tempo. La vittima dell’incidente è deceduta a causa dello scontro.

Il conducente dell’auto non aveva dato la precedenza, e il conducente della moto viaggiava a una velocità che non gli aveva consentito di frenare in tempo. Nello scontro, avvenuto sulla statale Regina a Carate Urio la sera del 4 giugno 2022, era morta a soli 26 anni Giulia Masiello (nella foto), di Appiano Gentile che viaggiava su una moto Suzuki Gsx R1000, con un coetaneo di Olgiate Comasco, Andrea Zordan. La moto era diretta verso Como, mentre l’auto, una Fiat 500, era guidata da un uomo di 81 anni di Vertemate con Minoprio, Giuliano Balestrini. Accusati entrambi di aver avuto un ruolo nel causare l’incidente costato la vita alla ragazza,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

