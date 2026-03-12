Morta Enrica Bonaccorti tv in lutto | la sua drammatica battaglia

È scomparsa a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota figura del mondo dello spettacolo. La donna da tempo combatteva contro un tumore al pancreas. Nata nel 1949 a Savona, ha lavorato come conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che come autrice di canzoni e attrice. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti dello spettacolo, rendendola una presenza riconoscibile nel panorama italiano.

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti. Combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Nata a Savona nel 1949, per anni è stata protagonista del piccolo schermo e non solo: conduttrice sia in tv sia in radio, autrice di canzoni e attrice. Prima ha iniziato con teatro e cinema e poi è passata a radio e televisione. L'esordio in Rai risale al 1978 con Il sesso forte. Anche se il successo arriva negli anni '80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. A seguire, il passaggio alla Fininvest, dove ha condotto la prima edizione del varietà Non è la Rai. In una delle sue ultime apparizioni televisive, a Domenica In lo scorso gennaio, a Mara Venier aveva parlato della sua malattia: "Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

