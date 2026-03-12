Morta Enrica Bonaccorti star tv e regina dei quiz | lottava da tempo contro un tumore al pancreas

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e figura di spicco dei quiz televisivi. La notizia è stata confermata dal direttore del Tg5 Clemente Mimun tramite il suo profilo X. La conduttrice stava combattendo da tempo contro un tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A dare la notizia per primo è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La conduttrice televisiva, tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”. È stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno scrisse il testo del celebre brano La lontananza. Ha esordito come attrice di teatro, cinema e prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

