Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è deceduta oggi a Roma all'età di 76 anni. La sua morte è stata causata da una malattia, precisamente un tumore. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e fan. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici.

Enrica Bonaccorti è morta oggi, 12 marzo 2026, a Roma, all’età di 76 anni. Quali sono state le cause della morte e la malattia della popolare conduttrice tv e radio? Bonaccorti era malata da tempo, come lei stessa aveva raccontato in questi mesi: era infatti stata colpita da un tumore al pancreas. Aveva annunciato la malattia sui social, rompendo il silenzio, per spiegare perché fosse sparita. Poi aveva deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, anche attraverso alcune interviste televisive. Alla fine di ottobre aveva confidato a Gente che le avevano sospeso la chemioterapia. “Non ho avuto più dolori né nausea”, aveva raccontato Enrica Bonaccorti, “ma mi è rimasta un po’ di debolezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morta Enrica Bonaccorti: le cause della morte della conduttrice

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta, l’ultima richiesta della conduttriceLa conduttrice e autrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni.

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italianaÈ morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello...

Altri aggiornamenti su Morta Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Il Comune arruola enti del terzo settore per gestire 500 alloggi ad affitto low cost; Jacopo Camagni, morto a 48 anni il fumettista Marvel e Panini: Vivi dove sono gli eroi, gli sciamani, i sognatori; Claudio Longhi: Miracolo a Milano a teatro è una fiaba di oggi, dove l’uomo fa la differenza; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati.

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italianaÈ morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. superguidatv.it

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

E' morta oggi giovedì 12 marzo Enrica Bonaccorti. Lo apprende l'Adnkronos. Conduttrice tv, attrice e autrice aveva 76 anni ed era malata di tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Negli ultimi mesi, in diverse apparizioni televisive, av facebook

E' morta Enrica Bonaccorti x.com