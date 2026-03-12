Morta Enrica Bonaccorti | le cause della morte della conduttrice

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è deceduta oggi a Roma all'età di 76 anni. La sua morte è stata causata da una malattia, precisamente un tumore. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e fan. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici.

Enrica Bonaccorti è morta oggi, 12 marzo 2026, a Roma, all’età di 76 anni. Quali sono state le cause della morte e la malattia della popolare conduttrice tv e radio? Bonaccorti era malata da tempo, come lei stessa aveva raccontato in questi mesi: era infatti stata colpita da un tumore al pancreas. Aveva annunciato la malattia sui social, rompendo il silenzio, per spiegare perché fosse sparita. Poi aveva deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, anche attraverso alcune interviste televisive. Alla fine di ottobre aveva confidato a Gente che le avevano sospeso la chemioterapia. “Non ho avuto più dolori né nausea”, aveva raccontato Enrica Bonaccorti, “ma mi è rimasta un po’ di debolezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

