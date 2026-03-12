Morta Enrica Bonaccorti aveva 76 anni

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, è morta all’età di 76 anni. Ha lavorato in programmi come ‘Non è la Rai’, ‘Italia sera’ e ‘Pronto, chi gioca?’ trasmettendo in Rai e Mediaset. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. E' morta all'età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice nota per esser stata il volto di celebri trasmissioni Rai e Mediaset come 'Non è la Rai', 'Italia sera' e 'Pronto, chi gioca?'. Nel settembre 2025 aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al pancreas. Prima di passare alla televisione aveva esordito a teatro collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno.

