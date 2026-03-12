Oggi, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, conduttrice televisiva, attrice e autrice italiana. Aveva 76 anni e aveva ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas lo scorso anno. La sua morte è stata comunicata dall'Adnkronos e ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e fan. Bonaccorti aveva attraversato decenni di carriera nel settore televisivo italiano.

(Adnkronos) - E' morta oggi giovedì 12 marzo Enrica Bonaccorti. Lo apprende l'Adnkronos. Conduttrice tv, attrice e autrice aveva 76 anni ed era malata di tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Negli ultimi mesi, in diverse apparizioni televisive, aveva raccontato la lotta contro la malattia. Tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali 'Non è la Rai', 'Pronto, chi gioca?' e 'Italia Sera'. Un volto familiare. Uno di quelli che per anni sono entrati nelle case degli italiani con naturalezza, attraversando le fasce orarie, i generi e persino le stagioni della televisione senza mai apparire fuori posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morta Enrica Bonaccorti, addio alla regina dei quiz che conquistò l'Italia: aveva 76 anni

