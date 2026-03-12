Morgan shock al Peppy Night | Rispetto ad Israele la camorra è un' associazione benefica - VIDEO

Durante il Peppy Night, Morgan ha dichiarato che rispetto a Israele, la camorra è un'associazione benefica. La sua affermazione ha suscitato forti reazioni e molti si sono schierati in difesa di Sal Da Vinci, dopo le parole di Cazzullo sulla sua canzone, che aveva definito “da matrimonio camorrista”. La discussione si è accesa tra i presenti e sui social.

Dopo le frasi di Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci ("canzone da matrimonio camorrista"), in tanti si sono schierati in difesa del cantautore napoletano. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Morgan, ospite di Peppe Iodice al Peppy Night. "Cosa vuol dire? Che genere è quello dei matrimoni di camorra? Magari, avessero un genere di musica i camorristi. Sarebbe un segno positivo. Comunque, rispetto ad Israele, la camorra è un'associazione benefica. La mafia, la camorra, la n'drangheta non hanno fatto mai niente rispetto a quello che hanno fatto questi qua. Hanno ammazzato una persona all'anno? Questi ne ammazzano 20mila al giorno.