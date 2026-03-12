Morata impone il silenzio | Alice oscura i volti dei 4 figli

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026, l’influencer e imprenditrice veneta Alice Campello ha cambiato approccio sui social media, scegliendo di non mostrare più i volti dei quattro figli. La decisione arriva dopo che il calciatore ha richiesto il silenzio su questioni legate alla famiglia. Da quel momento, i contenuti condivisi da Campello non rivelano più i volti dei bambini.

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026, l’influencer e imprenditrice veneta Alice Campello ha deciso di modificare radicalmente la propria strategia sui social media riguardo alla privacy dei propri figli. La scelta consiste nell’oscurare sistematicamente i volti dei quattro minori nei contenuti pubblicati su Instagram. Questa decisione non nasce da un capriccio improvviso della madre, ma risponde a una richiesta esplicita avanzata dall’ex marito, il calciatore spagnolo Alvaro Morata. L’imprenditrice ha risposto alle domande dei follower spiegando che tale modifica è stata imposta dal genitore maschile per proteggere la riservatezza dei bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

