Montevarmine | 4,35 milioni per riaprire la strada e salvare

La strada provinciale per Montevarmine, chiusa da tredici anni, sta per essere riaperta grazie a un investimento di 4,35 milioni di euro. L'intervento prevede la riparazione e la riqualificazione della carreggiata, con l'obiettivo di ripristinare l'accesso alla zona. I lavori sono in fase di avanzamento e si concluderanno a breve, permettendo di riaprire la strada al traffico.

La strada provinciale per Montevarmine, chiusa da tredici anni, sta per tornare ad essere accessibile a tutti. Il progetto di riapertura include anche il rifacimento dell’asfalto fino all’incrocio con Cossignano e la messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 135 Valmenocchia. Il sindaco Gianfilippo Michetti ha confermato che i lavori sul cimitero rurale sono già stati avviati, mentre il restauro della Rocca di Montevarmine attende l’inizio dei cantieri. Un investimento di oltre quattro milioni e mezzo è stato stanziato per il recupero del castello, un bene storico fondamentale per l’identità del territorio. Un nodo viario che si scioglie dopo un decennio di attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montevarmine: 4,35 milioni per riaprire la strada e salvare Articoli correlati Riposto, tavolo tecnico urgente per riaprire i bacini portuali danneggiati e salvare la stagione di pescaIl porto commerciale, gravemente danneggiato dal ciclone Harry, rischia di lasciare oltre 100 pescherecci senza ormeggio sicuro in vista della... Leggi anche: Stromboli, danni del ciclone Harry: ripartono i lavori per riaprire il molo e salvare la stagione turistica