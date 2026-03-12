Il Comune di Montesilvano ha istituito un servizio di trasporto gratuito per i cittadini con ridotta mobilità durante il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’obiettivo è facilitare la partecipazione alle urne di chi ha difficoltà a muoversi. Il servizio è disponibile nei due giorni di consultazione popolare, senza costi per gli utenti.

Il Comune di Montesilvano ha attivato un servizio di trasporto gratuito per garantire il diritto al voto ai cittadini con ridotta mobilità durante il referendum costituzionale previsto per i giorni 22 e 23 marzo. Questa iniziativa, resa possibile dalla collaborazione con i volontari della protezione civile, prevede l’uso di mezzi attrezzati con pedana e sollevatore per raggiungere i seggi elettorali. L’organizzazione richiede una prenotazione obbligatoria contattando l’ufficio disabilità allo 085 4481482 nei giorni immediatamente precedenti e durante lo svolgimento delle votazioni. L’assessore Corinna Sandias ha sottolineato come l’accesso alla cabina elettorale debba essere privo di barriere fisiche, mentre il consigliere Giuseppe Manganiello ha ricordato la necessità di certificazioni mediche necessita di assistenza in cabina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano: trasporto gratuito e voto assistito

