Montella | il Ministero conferma la proprietà comunale

Il Ministero ha confermato che l’immobile destinato all’Ospedale di Comunità di Montella è di proprietà comunale. La decisione ufficiale mette fine a ogni incertezza legata alla titolarità dell’immobile, che ora risulta chiaramente appartenere al Comune. La comunicazione arriva dopo un procedimento di verifica e determina la proprietà dell’immobile.

La proprietà dell’immobile destinato all’Ospedale di Comunità di Montella è stata ufficialmente riconosciuta come appartenente al Comune, chiarendo definitivamente ogni dubbio giuridico. Il Ministero dell’Interno ha emesso una nota ufficiale il 11 marzo 2026, confermando che il Fondo edifici di culto non detiene alcun diritto sul fabbricato, aprendo la strada agli interventi necessari per il progetto sanitario. Questa decisione arriva in un momento cruciale per la sanità locale, dove la certezza della proprietà comunale rimuove gli ostacoli burocratici che hanno bloccato l’avvio dei lavori. La conferma permette alla ASL di Avellino di procedere con le opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, evitando ulteriori ritardi che potrebbero compromettere i tempi di consegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

