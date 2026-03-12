Montagna pesanti tagli dal Governo | dalla Ragioneria la conferma della riduzione del 63% dei fondi

Il Governo ha approvato pesanti tagli ai fondi destinati alla montagna italiana, con una riduzione del 63% confermata dalla Ragioneria. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti regionali, tra cui un consigliere del Pd che ha commentato come questa mossa possa compromettere i servizi essenziali nelle aree montane. La questione riguarda la distribuzione delle risorse e l’impatto sulle comunità locali.

"La montagna italiana si prepari a una "cura da cavallo" che rischia di trasformarsi in un colpo mortale per i servizi essenziali - sottolinea il consigliere regionale del Pd Andrea Massari. "Secondo i dati della Ragioneria dello Stato emersi dall'ultimo accordo in Conferenza Unificata, le.