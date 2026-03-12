Monitora Fiaip mercato immobiliare di Napoli fra turismo e rilancio delle periferie

Il mercato immobiliare di Napoli è al centro di un monitoraggio condotto da Fiaip, che evidenzia come il costo medio per acquistare una casa si aggiri intorno ai tremila euro al metro quadrato. L’attenzione si concentra su due aspetti principali: il ruolo del turismo e le iniziative di rilancio delle periferie, che influenzano le dinamiche del settore. La situazione attuale riguarda sia le zone centrali sia quelle meno sviluppate della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Per comprare casa a Napoli si spendono in media tremila euro al metro quadro. Questa la sintesi dei dati contenuti nella nuova edizione di Monitora, lo strumento voluto dalla Fiaip, per uniformare la raccolta dati dei valori di mercato degli immobili residenziali, fornendo una fotografia esatta delle quotazioni del momento. Un'esigenza nata dalla volontà di avere lo stesso metro di valutazione per ogni città d'Italia. "Il mercato immobiliare di Napoli continua a mostrare una grande vitalità, nonostante le incertezze macroeconomiche nazionali. La città partenopea è trainata da una domanda in continua crescita e da una trasformazione urbana sempre più legata ai flussi turistici" spiega il vice presidente Antonio Errico delegato all'osservatorio Fiaip Napoli.