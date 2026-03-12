Monica Galassi | nuova guida del Tribunale di Rimini

Una nuova fase si apre nel tribunale di Rimini con la nomina di Monica Galassi come presidente. La decisione è stata ufficializzata recentemente e segna un cambiamento nella guida dell’istituzione giudiziaria locale. La nomina è stata comunicata dall’amministrazione giudiziaria e rappresenta l’ultimo aggiornamento nel quadro organizzativo del tribunale.

Nel panorama della giustizia italiana, un nuovo assetto organizzativo si sta delineando con la nomina di Monica Galassi alla presidenza del Tribunale di Rimini. La giudice, originaria di Ravenna ma cresciuta a Cesena, ha assunto ufficialmente l'incarico dopo aver guidato per sei anni la sezione penale del tribunale di Forlì. Questa designazione, avvenuta in data odierna, segna una tappa significativa nella carriera di una magistrata che ha già lasciato il segno nel sistema giudiziario regionale. L'insediamento formale si colloca in un momento storico particolare, poiché l'ultimo cambio di gestione era avvenuto nel gennaio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia globale.