Monica Galassi è la nuova presidente del Tribunale di Rimini

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto Monica Galassi come nuova presidente del Tribunale di Rimini. La nomina segue la prossima uscita in pensione di Fiorella Casadei, che attualmente ricopreva il ruolo. La decisione è stata ufficializzata dal Plenum del CSM, che ha confermato la sua designazione.

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Monica Galassi nuova presidente del Tribunale di Rimini che prenderà il posto di Fiorella Casadei prossima al pensionamento. Già presidente della sezione penale del Tribunale di Forlì, Galassi è originaria di Ravenna e attualmente vive a Cesena. La nuova presidente era approdata a Forlì nel 2020 dove ha presieduto la sezione penale prima di ricoprire la carica di coordinatrice dei giudici per le indagini preliminari. La dottoressa Galassi ha avuto anche esperienze da pubblico ministero portando avanti l'accusa nei confronti di Massimo Predi, il pluriomicida che uccise a martellate i genitori, la moglie e la figlia a Cesena nel 2020. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

