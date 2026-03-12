mondiali negli usa noi non ci andiamo

Il ministro dello sport iraniano ha annunciato che la nazionale di calcio del suo paese non parteciperà ai Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione arriva in risposta alle accuse contro il governo di Teheran, definito corrotto e responsabile della morte del leader iraniano. La posizione ufficiale è che l’Iran non prenderà parte alla competizione in Nord America.

Calcio Il ministro dello sport dell’Iran Ahmad Donjamali ha escluso che la nazionale iraniana possa partecipare ai Mondiali in Usa, Canada e Messico Calcio Il ministro dello sport dell’Iran Ahmad Donjamali ha escluso che la nazionale iraniana possa partecipare ai Mondiali in Usa, Canada e Messico «Quel governo corrotto ha ucciso il nostro leader»: il ministro dello sport dell’Iran Ahmad Donjamali ha escluso che la nazionale di calcio iraniana possa partecipare ai Mondiali in Usa, Canada e Messico dall’11 giugno (tutte le partite iniziali dell’Iran erano fissate negli Usa). Mentre il leader della Fifa Infantino incontra Trump a Washington e lo loda per «la grande disponibilità» nel mantenere all’Iran il permesso di partecipare. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

