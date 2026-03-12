Mondiali juniores Italia d' oro a Narvik | Trocker domina il gigante Bieler è bronzo

A Narvik, durante i Mondiali juniores di sci alpino, una ragazza di 17 anni proveniente dall'Alto Adige ha vinto il titolo mondiale nel gigante. Con due manche molto solide, ha superato gli avversari e ha ottenuto la medaglia d'oro. Un'altra atleta italiana ha concluso sul podio, conquistando la medaglia di bronzo. La competizione ha visto protagonisti giovani talenti provenienti da diversi paesi.

C'è una nuova stella nello sci azzurro. Si chiama Anna Trocker, ha 17 anni e a Narvik, in Norvegia, si è presa il titolo mondiale juniores di gigante. La giovane altoatesina di Fiè allo Sciliar ha dominato la gara chiudendo una prova solida in entrambe le manche: 2'04"04 il crono con cui si lasciata alle spalle tutte le altre. La prima inseguitrice, la statunitense Elisabeth Bocock, risalita nella seconda frazione dal quinto posto all'argento finale, ha chiuso a 1"37 dall'altoatesina. Trocker ha avuto il merito di rimanere lucida anche in seconda manche, riuscendo a gestire bene le difficoltà di una pista sempre più segnata a causa dalle alte temperature.