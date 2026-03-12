Monaco racconta | Sta tornando il Sinner che vogliamo ma non è guarito del tutto e ha delle remore

Al torneo ATP e WTA Masters 1000 di Indian Wells, si sono disputati gli ottavi di finale del singolare. Tra i protagonisti, un giocatore italiano ha dichiarato che il Sinner che desiderano sta tornando, anche se non è ancora completamente in forma e ha alcune esitazioni. La competizione prosegue sul cemento statunitense, uno degli eventi più rilevanti della stagione.

Nuova giornata per i tornei ATP e WTA Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento statunitense, uno dei tornei più importanti della stagione, sono andati in scena gli ottavi di finale per il singolare. Italia che ha visto il numero due al mondo Jannik Sinner avanzare ai quarti dopo un convincente successo su Joao Fonseca. Eliminata invece Jasmine Paolini. A commentare questa giornata Guido Monaco. Sul tennis femminile: " Allora, io divento matto, ragazzi, io divento matto perché se sento ancora dire una volta che il tennis femminile è a un livello basso io sparisco, mi emigro, vado via, basta. Ma ragazzi questa ragazza qua mai messo piede nei cento. Com'è stata la prestazione di Paolini? Ondivaga come è un po' il tennis di Paolini, anche nei momenti migliori. Io conto sulle dita di una mano che la prestazione di Paolini continua dall'inizio alla ...