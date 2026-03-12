Molteplici irregolarità | chiusa la trattoria e multa di 30mila euro

Oggi, 12 marzo, le forze dell’ordine hanno chiuso la trattoria da Paolo in via Montericco a Monselice, sequestrando l’attività e irrogando una multa di 30.000 euro. Durante il blitz sono emerse numerose irregolarità, tra cui pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali, oltre a gravi violazioni delle norme sul lavoro. La gestione del locale si trova ora sotto stretta osservazione.

Oggi 12 marzo a seguito di un controllo interforze sono stati posti i sigilli al locale da Paolo di via Montericco a Monselice. Per rialzare le serrande i gestori dovranno mettersi in regola su più fronti Blitz interforze oggi 12 marzo alla trattoria da Paolo in via Montericco a Monselice. Il bilancio per i gestori del noto locale è pesante: 30mila euro di sanzioni, gravi condizioni igienico sanitarie e strutturali, gravi carenze giuslavoristiche. Inevitabile è scattata la chiusura dell'esercizio commerciale fino al ripristino delle condizioni ottimali idonee per tenere l'attività aperta al pubblico. A Monselice hanno lavorato i...