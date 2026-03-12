Mojtaba Khamenei ha aperto un profilo sui social media, segnando il suo debutto online. La nuova Guida suprema iraniana conta già un certo numero di follower, entrando nel mondo digitale. Tra le figure di potere, solo alcuni leader come Kim Jong-un e Vladimir Putin avevano già sfruttato queste piattaforme per comunicare con il pubblico.

Fatta eccezione per il leader nord-coreano Kim Jong-un e per il presidente russo Vladimir Putin, anche i dittatori più spietati e sanguinari non possono più fare a meno di aprire un proprio affaccio sui social media. Presidiare l’info-sfera delle piattaforme è innanzi tutto una dimostrazione plastica di potere, di forza e di controllo della narrazione, alla quale nessuna leadership, non solo quelle democratiche ma anche quelle autoritarie, può sottrarsi senza pagar pegno. Sarà per questo, ma non solo, che Mojtaba Khamenei, succeduto al padre Ali Khamenei, ucciso nell’attacco aereo americano del 28 febbraio, oggi ha fatto il suo debutto social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mojtaba Khamenei debutta sui social. Ecco quanti follower ha la nuova Guida suprema

