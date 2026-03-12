A Modena il reparto offensivo fatica a trovare la via del gol da oltre un mese, lasciando la squadra in difficoltà nelle partite recenti. La situazione ha portato a turni di rotazione tra gli attaccanti, con i giocatori chiamati a confrontarsi per uscire dalla crisi. La settimana che si conclude domani vedrà probabilmente ulteriori cambiamenti nelle scelte di formazione.

di Alessandro Troncone Sotto a chi tocca e via ai ballottaggi. La settimana che si chiuderà domani sera con il fischio d’inizio di Modena-Spezia, ha portato con sé l’infinito dibattito sulla capacità realizzativa dei giocatori d’attacco canarini, al di sotto delle aspettative e in attesa della condizione fisica migliore. Andrea Sottil sta mostrando una discreta fiducia nella coppia arrivata dal mercato di gennaio composta da De Luca e Ambrosino, ad eccezione della trasferta infrasettimanale quando toccò a Gliozzi e Defrel partire dal 1’ e, addirittura, nel secondo tempo con il Cesena si è rivisto pure Pedro Mendes dopo diverse gare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, il rebus del gol. Attacco a secco da un mese

