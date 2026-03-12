Modena | droga armi e espulsione in via Attiraglio

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, nelle vie Attiraglio e al Parco Novi Sad, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato all’identificazione di persone coinvolte in attività di spaccio di droga, con sequestri di sostanze stupefacenti e armi. Durante i controlli, alcuni soggetti sono stati espulsi dal territorio. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Nel cuore pulsante di Modena, tra le vie Attiraglio e il Parco Novi Sad, la sicurezza pubblica ha subito uno stress test deciso. I Carabinieri hanno scattato un’operazione massiccia che ha portato a quattro denunce immediate e all’avvio delle procedure per espellere un cittadino irregolare. Il bilancio è netto: droga sequestrata, armi rinvenute e misure di prevenzione ignorate. L’intervento si è svolto nella serata del 9 marzo 2026, sotto un cielo nuvoloso che copriva una città in cerca di ordine. La Compagnia dei Carabinieri di Modena ha concentrato i suoi sforzi sulle aree urbane più sensibili, dove la microcriminalità tende a radicare. Non si tratta solo di numeri, ma di un tentativo concreto di restituire decoro al tessuto sociale modenese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

modena droga armi e espulsione in via attiraglio
© Ameve.eu - Modena: droga, armi e espulsione in via Attiraglio

Articoli correlati

Controlli a tappeto tra via Attiraglio e il Novi Sad: quattro denunce e un'espulsioneNella serata del 9 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo in campo un massiccio servizio straordinario di controllo del...

Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino [VIDEO]Gli investigatori delle squadre mobili di tutta Italia sono stati impegnati in attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, controllando...

Tutti gli aggiornamenti su Modena droga armi e espulsione in via...

Discussioni sull' argomento Droga, tirapugni e coltelli in Corso Como: notte di super lavoro per i carabinieri in zona movida; In casa 1 kg di cocaina, armi e munizionamento: due arresti a Bologna; Guida da sballo, armi e droga: raffica di denunce, c’è anche un arresto; Veglie, armi e droga nel terreno: scattano due nuove misure cautelari dopo il ricorso.

Controlli a tappeto in centro a Modena: Carabinieri in azione tra violazione, armi bianche e stupefacentiIeri sera, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città, finalizzato al contrasto della criminali ... sassuolo2000.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.