A Modena, nelle vie Attiraglio e al Parco Novi Sad, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato all’identificazione di persone coinvolte in attività di spaccio di droga, con sequestri di sostanze stupefacenti e armi. Durante i controlli, alcuni soggetti sono stati espulsi dal territorio. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Nel cuore pulsante di Modena, tra le vie Attiraglio e il Parco Novi Sad, la sicurezza pubblica ha subito uno stress test deciso. I Carabinieri hanno scattato un’operazione massiccia che ha portato a quattro denunce immediate e all’avvio delle procedure per espellere un cittadino irregolare. Il bilancio è netto: droga sequestrata, armi rinvenute e misure di prevenzione ignorate. L’intervento si è svolto nella serata del 9 marzo 2026, sotto un cielo nuvoloso che copriva una città in cerca di ordine. La Compagnia dei Carabinieri di Modena ha concentrato i suoi sforzi sulle aree urbane più sensibili, dove la microcriminalità tende a radicare. Non si tratta solo di numeri, ma di un tentativo concreto di restituire decoro al tessuto sociale modenese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: droga, armi e espulsione in via Attiraglio

Articoli correlati

Controlli a tappeto tra via Attiraglio e il Novi Sad: quattro denunce e un'espulsioneNella serata del 9 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo in campo un massiccio servizio straordinario di controllo del...

Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino [VIDEO]Gli investigatori delle squadre mobili di tutta Italia sono stati impegnati in attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, controllando...

Tutti gli aggiornamenti su Modena droga armi e espulsione in via...

Discussioni sull' argomento Droga, tirapugni e coltelli in Corso Como: notte di super lavoro per i carabinieri in zona movida; In casa 1 kg di cocaina, armi e munizionamento: due arresti a Bologna; Guida da sballo, armi e droga: raffica di denunce, c’è anche un arresto; Veglie, armi e droga nel terreno: scattano due nuove misure cautelari dopo il ricorso.

Controlli a tappeto in centro a Modena: Carabinieri in azione tra violazione, armi bianche e stupefacentiIeri sera, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città, finalizzato al contrasto della criminali ... sassuolo2000.it

Pallavolo Cev M - Mariano: "Era importante reagire dopo la partita di Modena" x.com

Amici, follower di Modena e provincia Appello per voi Roberta, nostra meravigliosa adottante, ha deciso di mettersi in gioco con un’iniziativa dolcissima per aiutare i pelosetti di Balzoo Scordia Visto il successo delle sue torte durante l’ultima - facebook.com facebook