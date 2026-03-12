Mobilità docenti Varengo CISL Scuola | Contratto firmato per salvare 4 deroghe su 5 L’alternativa era l’atto unilaterale

Durante una diretta trasmessa l’11 marzo, un rappresentante sindacale ha illustrato i dettagli del nuovo contratto sulla mobilità dei docenti, evidenziando come siano state salvate quattro deroghe su cinque grazie all’accordo firmato. Ha inoltre spiegato che l’alternativa avrebbe potuto essere un atto unilaterale, sottolineando le scelte compiute per evitare questa possibilità.

Durante la diretta dell’11 marzo condotta da Andrea Carlino, Attilio Varengo (CISL Scuola) ha fatto il punto sul nuovo contratto sulla mobilità, spiegando le ragioni della firma e ricostruendo il percorso che ha portato alla definizione dell’accordo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

