Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627, i docenti interessati possono presentare domanda di mobilità che include trasferimenti, passaggi di ruolo e di classe di concorso, oltre a cambi di grado di scuola. La procedura riguarda sia il passaggio tra diversi istituti, sia il passaggio da posto di sostegno a posto comune. Sono previsti specifici vincoli e regole per la presentazione delle domande.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune.