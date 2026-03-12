Mississippi | 2,5 milioni spesi il solare è fermo

A Gabicce Mare, un impianto fotovoltaico installato sul tetto del locale Mississippi è inattivo nonostante la ristrutturazione della struttura abbia superato i 2,5 milioni di euro. L'impianto, che dovrebbe produrre energia solare, risulta presente ma non in funzione. La spesa sostenuta per la riqualificazione dell'edificio non ha portato all'attivazione del sistema fotovoltaico installato.

Un impianto fotovoltaico installato sul tetto del locale Mississippi a Gabicce Mare risulta presente ma inattivo, nonostante la ristrutturazione della struttura sia costata oltre 2 milioni e mezzo di euro. La gestione è stata affidata alla fondazione Visit Gabicce, tuttavia l’allacciamento necessario per far funzionare i pannelli non è mai stato completato. L’opposizione guidata da Michele Bencivenga ha sollevato interrogativi diretti alla sindaca Marila Girolomoni riguardo alle motivazioni di questo blocco tecnico-amministrativo. L’impianto, concepito per garantire autonomia energetica e ridurre i costi pubblici, rimane fermo mentre si ricorre a forniture straordinarie provvisorie con Enel Energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mississippi: 2,5 milioni spesi, il solare è fermo Articoli correlati Sicilia: 12 milioni per il solare, prestito a tasso zeroLa Regione Siciliana ha approvato la base giuridica per un nuovo piano di incentivi dedicati all'energia solare domestica, stanziando 12 milioni di... Nonostante i quasi 500 milioni spesi in un anno, il City non ha vinto alcun trofeoL'ultimo della lista è Semenyo, acquistato dal Bournemouth per 73,7 milioni di euro.