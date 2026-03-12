Missile contro la base italiana a Erbil cosa è successo | ore 23.30 tremano le finestre

Alle 23.30, una base italiana a Erbil è stata colpita con un missile, facendo tremare le finestre. La base di Singara, situata accanto a quella americana, è stata danneggiata ma non ci sono state vittime. Nessun dettaglio sulle cause dell’attacco o sui responsabili. La situazione rimane sotto controllo e non sono stati segnalati altri danni.

ERBIL - Le esplosioni scuotono il cielo della zona urbana verso le 23.30. Lo sentiamo molto bene, tremano le finestre. Un missile cade nelle vicinanze del Divan, uno degli hotel più esclusivi di Erbil. Nel frattempo altri boati investono la zona dell’aeroporto dove si trova anche la base italiana Singara, che è muro a muro con quella americana. Mancano dettagli se siano solo missili o anche droni. Pare vi siano danni alle piste e alle strutture dell’aeroporto. Non è la prima volta dall’inizio dell’attacco israelo-americano contro l’Iran. Da allora missili e droni hanno mirato più volte alle due basi, difficile capire contro quale nello specifico, ma è logico pensare che presa di mira sia soprattutto quella statunitense. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

