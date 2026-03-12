Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, provocando alcuni danni. Il comandante presente sul posto ha confermato che si trovava nel bunker al momento dell’attacco e che fortunatamente non ci sono feriti. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che stanno valutando la situazione e i danni causati dall’attacco. La base continua a operare normalmente dopo l’incidente.

“La base di Camp Singara era in condizioni di preallarme per la situazione di crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l’allarme della coalizione per una minaccia aerea. E tutti quanti, seguendo procedure già rodate tra tutto il personale, ci siamo recati in sicurezza nei bunker assegnati. E poco prima dell’una, c’è stata una minaccia aerea: è ancora è in fase di accertamento la tipologia della minaccia, sia un drone o un missile, e ha colpito la base italiana e ha provocato alcuni danni a infrastrutture e materiali della base. Il personale sta bene, era protetto all’interno dei bunker, stanno tutti bene”. Lo dice in collegamento con Sky Tg24 il comandante dell’italian national contingent di Erbil, nel kurdistan iraqeno, colonnello Stefano Pizzotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Missile colpisce base italiana a Erbil, il comandante: “Siamo nel bunker, alcuni danni ma nessun ferito”

