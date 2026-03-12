MIPIM Claudio Carserà EUR SpA | Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni

EUR SpA partecipa al MIPIM per presentare il proprio portafoglio immobiliare e annuncia investimenti e progetti di valorizzazione per oltre 100 milioni di euro nei prossimi tre anni. Il rappresentante dell’azienda ha dichiarato che questa presenza serve a rafforzare la presenza sul mercato internazionale del settore immobiliare. La partecipazione si concentra sulla promozione di iniziative di sviluppo e riqualificazione degli asset.

"Quest’anno EUR SpA ha deciso di partecipare al MIPIM per presentare la propria realtà al mercato internazionale del real estate. Siamo uno dei principali asset manager immobiliari italiani, con un portafoglio in gestione di circa un miliardo di euro. Ci distinguiamo per la varietà del nostro business e per la composizione del nostro portafoglio, che si articola in due grandi ambiti: da un lato la gestione immobiliare di un patrimonio unico e solido, dall’altro la gestione del più grande polo congressuale, eventistico e turistico della Capitale”. Lo ha dichiarato Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR SpA, intervenuto al MIPIM, la più importante fiera internazionale dedicata al settore immobiliare e allo sviluppo urbano, in corso a Cannes, punto di riferimento per investitori, istituzioni e operatori del real estate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

