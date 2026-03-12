Il ministro dell’Energia in Danimarca ha rivolto un appello ai cittadini per ridurre i consumi energetici, suggerendo di evitare l’uso di veicoli non necessari e di adottare comportamenti più sobri nell’uso di energia domestica. La richiesta arriva in un momento di attenzione crescente sulle risorse disponibili e si rivolge a chi vive nel paese, invitando a modificare le proprie abitudini quotidiane per contenere i consumi.

"Se potete, fate a meno del vostro veicolo a quattro ruote in qualsiasi modo", ha detto Aagaard, secondo cui "se c'è un consumo energetico di cui potete fare a meno – se non è strettamente necessario guidare un'auto – allora non fatelo". "Se noi danesi riusciremo a risparmiare energia nel prossimo futuro, ciò avrà due effetti positivi", ha osservato il ministro: "in primo luogo, si farà sentire sui portafogli privati. E in secondo luogo, può aiutare a far durare più a lungo le nostre riserve".

© Imolaoggi.it - Ministro danese ai cittadini: limitare i consumi energetici

