Il ministro dell’Energia danese ha rivolto un appello ai cittadini chiedendo di ridurre i consumi energetici, suggerendo di evitare l’uso dei veicoli privati quando possibile. Ha sottolineato l’importanza di adottare comportamenti più sobri per fronteggiare la situazione attuale. La richiesta si inserisce in un contesto di emergenza legato alla gestione delle risorse energetiche nel paese.

“Se potete, fate a meno del vostro veicolo a quattro ruote in qualsiasi modo”, ha detto Aagaard, secondo cui “se c’è un consumo energetico di cui potete fare a meno – se non è strettamente necessario guidare un’auto – allora non fatelo”. “Se noi danesi riusciremo a risparmiare energia nel prossimo futuro, ciò avrà due effetti positivi”, ha osservato il ministro: “in primo luogo, si farà sentire sui portafogli privati. E in secondo luogo, può aiutare a far durare più a lungo le nostre riserve”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ministro danese ai cittadini: limitare i consumi energetici

