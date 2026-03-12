Ministri da mezza Europa e interessi mondiali | per l' evento a Trieste c' è una prima lista di ospiti

A Trieste si avvicina un importante evento sul corridoio Imec che coinvolge ministri provenienti da diverse nazioni europee e rappresentanti di interessi mondiali. Per ora, la partecipazione dei rappresentanti dei paesi mediorientali è ancora in sospeso a causa del conflitto in Iran. In occasione del trentennale dell'Ince, sono stati annunciati i nomi di alcuni tra i principali esponenti della scena politica internazionale che prenderanno parte alla manifestazione.

Se il grande evento sul corridoio Imec fa ancora i conti con la guerra in Iran, conflitto che per il momento blocca gli ospiti dei paesi mediorientali, il trentennale dell'Ince annuncia una prima lista di big della scena politica internazionale. Tra questi spicca sicuramente il nome di Andrii Sybiha, ministro degli Esteri dell'Ucraina. Cinquantunenne nato a Zboriv, nell'Oblast di Ternopil', ricopre la carica di numero uno degli affari esteri ucraini dal settembre del 2024 e sarà tra i big dell'evento in programma al Generali Convention Center di Trieste il prossimo 17 marzo. L'annuncio è stato dato, attraverso una nota diffusa agli organi di informazione, da parte della stessa Ince. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

